Как повлияет закон о земле на украинских фермеров: комментарии экономиста

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал принятие закона о рынке земли в Украине в первом чтении.

"Давайте проанализируем, почему произошла земельная реформа. Это поможет нам понять последствия этого закона. Когда были расформированы колхозы, крестьянам, которые работали в колхозах, давали землю, так образовались паи. Кроме того, согласно конституционного права каждый гражданин может иметь до двух гектаров своей земли. А теперь себе представим, вот вы, например, имеете 4 гектара земли, и 2 гектара вы заставляете в банке, чтобы проводить сельскохозяйственную деятельность, и получаете от банка, к примеру, 5000 долларов. Что вы сделаете на 5 тысяч на 4 гектарах? Можно вспахать и засеять. А если ничего не вырастет? Это значит, что с мораторием или без него простые крестьяне будут вытолкнуты с рынка земли", - заявил Свереда.

Он также дал несколько комментариев относительно того, каким образом можно было бы изменить эту ситуацию в лучшую сторону для украинских крестьян и фермеров.

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