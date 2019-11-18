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18 ноября • обновлено в 14:14
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Бюджет 2020 мало чем отличается от предыдущих: экономист

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Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал принятие бюджета Украины на 2020 год, согласно которому с 1 января прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2027 грн на человека. Новую смету уже критикуют в обществе.

"Я бы сказал, что нужно проанализировать вообще формирование бюджета, начиная с 1991 года. Даже те, кто теперь активно критикует бюджет из политиков, когда они были в каденции, разве они прописывали какие-то другие стандарты. Начало любых реформ - это перестать говорить ложь и перестать оправдывать ложь. Если мы возьмем те 2000, а реально в Украине нужно 9000, то 6-7 тысяч крутятся в тени, происходят какие-то расчеты, человек где-то зарабатывает дополнительно, потому что он должен прокормить семью. А во-вторых, если мы проанализируем данный бюджет, то он почти не отличается от предыдущего", - заявил эксперт.

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