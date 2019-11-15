Самолечение проблем с кожей: врач рассказала, может ли пациент вылечить себя сам

Дерматолог высшей категории, профессор Татьяна Святенко в прямом эфире на ObozTV рассказала о случаях, когда следует обращаться к врачу-дерматологу.

"Есть две проблемы по самолечению. Сейчас почти все вопросы мы решаем через поиск в Гугле. Это хорошо, но в интернете есть проблема с псевдонаучной информацией. Сам человек обычно не может сориентироваться, какая информация является научной, а какая является псевдонаучной. Если пациент пытается лечить себя сам, то это просто потеря средств и времени. Очень редко это может помочь и улучшить состояние пациента. Реклама, которую можно увидеть в интернете часто является фейковой, там могут использоваться фотографии известных врачей даже без согласия этих врачей", - заявила врач-дерматолог.

Она также рассказала о процедурах омоложения кожи.

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