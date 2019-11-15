Аллергия кожи на холод: врач рассказала, как предотвратить проблемы со здоровьем

Дерматолог высшей категории, профессор Татьяна Святенко в прямом эфире на ObozTV прокомментировала влияние холода на кожу человека.

"Кожа не может не реагировать на холод, ведь этот орган стоит первым на границе с внешним миром. Есть люди с атопичной кожей. В переводе с греческого этот термин переводится как "особенная кожа". Такая кожа склонна к аллергическим реакциям. Она реагирует на холод. Это синдром патологической сухости кожи. У людей с этим синдромом кожа реагирует на холод и стягивается. Такая кожа в Украине у каждого четвертого ребенка и каждого десятого взрослого. Похожая статистика присуща и европейским государствам, это генетическая предрасположенность. Есть так называемый семейный ген атопии, когда в одной семье наследуются атопические реакции, или поллинозом. Это общий совместный ген. Надо наблюдать, когда кожа подает такие симптомы и применять емольенты или увлажняющие средства. Их может прописать врач-дерматолог или косметолог", - отметила эксперт.

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