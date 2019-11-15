Возможны ли теракты в Украине: прогнозы эксперта по экстримизму

Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в прямом эфире на ObozTV прокомментировал возможность терактов в Украине.

"Самый главный лайфхак заключается в том, чтобы не паниковать, ведь то, что вы станете жертвой теракта имеет очень низкую вероятность, гораздо больше вероятность имеет то, что вы станете жертвой ДТП. Поэтому лучше сосредоточиться на своей непосредственной безопасности. Вы можете гораздо чаще стать жертвой убийства в семье, чем вне семьи. Угрозы могут исходить именно из того пространства, в котором вы находитесь. Если вы попадаете в среду, где объявлено, что там находится какая-то взрывчатка, то в этом случае нужно следовать тем указаниям, которые предоставляются со стороны представителей охранных структур или представителей полиции. Не паникуя, нужно просто следовать указаниям, которые вы слышите", - заявил эксперт.

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