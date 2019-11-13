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13 ноября • обновлено в 15:10
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Невозможно ограничить скопление земли в одних руках: эксперт по земельным вопросам

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Эксперт по земельным вопросам Роман Головин в прямом эфире на ObozTV прокомментировал изменения, которые должны состояться по внедрению рынка земли в Украине.

"15% - это не ограничение для скупки земли. Даже 1% - это не ограничение. Что мешает тебе сделать 100 или 1000 различных предприятий. Тем более с той диджитализацией, которая сейчас идет. Это не работающий механизм, его вообще нельзя рассматривать. Невозможно запретить украинцам и иностранцам накапливать большое количество земли в одних руках. Если вы живете в доме, то лестница в подъезде кому принадлежит? Они общие, чтобы вы не передрались между собой. Так же с землей нужно сделать. Владельцами земли могут быть только украинцы. Один участок в одни руки - и все", - заявил Головин.

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