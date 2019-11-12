Для Украины важно, чтобы договоренности с РФ не привели к новому майдану: дипломат

Политик и дипломат Константин Грищенко в прямом эфире на ObozTV прокомментировал слухи о новых условиях, которые Москва выдвигает Киеву по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я думаю, что главная причина заключается в том, что хотят зафиксировать то, что является наиболее выгодным для РФ. Поэтому вопрос вокруг документа является более серьезным, чем заявляет министр. Но то, что РФ будет настаивать на том, чтобы все условия, которые Россия считает ключевыми для себя, были жестко зафиксированы и, насколько я понимаю, они не собираются завершать встречу какой-то неопределенностью", - заявил Грищенко.

Он добавил, что для нынешней украинской власти важно, чтобы те договоренности, которые могут быть достигнуты, не привели к новому майдану, или каким-то беспорядкам внутри страны.

"Я думаю, что после двух майданов все поняли, что прислушиваться к общественному мнению все же приходится", - заявил дипломат.

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