Надо максимально абстрагироваться от импичмента Трампа: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко в прямом эфире ObozTV прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа к президенту Украины.

"Сейчас в США идет внутренняя игра с дискредитацией президента Трампа, и доказательства того, что давление было и касался именно дела против Хантера Байдена. А с другой стороны, те же республиканцы хотят опровергнуть этот тезис, и в дополнение к этому опровержение, они готовы демонстрировать подобные письма, где нет никаких условий, и является исключительно воля президента, где он полностью поддерживает Зеленского, и нет никакого давления. Будут вбрасывать и те, и другие. и нам просто остается наблюдать, и, желательно, не вмешиваться в эту борьбу. любое движение с нашей стороны, любой я ой движение Зеленского или Ермака, или еще кого-то из тех людей, о которых сейчас говорят, люди, которые знают, какие были максимально знакомы с тем, что происходит в Украине. Нам надо сейчас демонстрировать выдержку и максимально абстрагироваться", - заявил Кравченко.

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