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5 ноября • обновлено в 13:06
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Задача власти – понимать людей: народный депутат о евробляхах

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новые законопроекты о растаможивании авто на еврономерах.

"Этими законопроектами 2342 и 2345 мы даем возможность людям в течение 180 дней на льготных условиях с заниженной таможенной ставкой растаможить автомобили на еврономерах. Сейчас на таможенной территории Украины по нашим данным находится от 400 до 600 тысяч этих автомобилей. Надо уже наконец решить этот вопрос. Для меня важно, чтобы автомобили были исправны и прошли сертификацию", – заявил народный депутат.

Он отметил, что после растамаживания авто на еврономерах государство планирует получить около 8 млн долларов в бюджет.

"Предыдущая власть оттягивала этот вопрос, и надо наконец дать людям возможность ездить легально и спокойно", – добавил Крейденко.

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