Омелян про Гиперлуп: почему Украина отказалась от этого проекта

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления своего преемника по закрытию проекта Гиперлуп.

"Это традиционное для Украины отвержение чего-то нового. Так в свое время говорили о железной дороге: кто будет строить какие-то рельсы, какую-то машину на угле, когда есть вол, есть виз. То же самое было, когда появился электротранспорт. Я считаю , что прогресс не остановить. В свое время кто-то отказался от радиоточки на кухне и перешел на интернет, так же кто-то отказался от кнопочного телефона и перешел на смартфон. Так же и Гиперлуп будет тогда, когда он должен прийти. Я бы очень хотел, чтобы Украина была среди топ-разработчиков, поскольку у нас есть все компоненты для этого. Это космические технологии, которые производятся на "Южмаше" и во многих частных компаниях, это трубы, которые производит "Интерпайп" и конкурирует по всему миру, это мозги, которые у нас динамично развиваются. Просто нужно в кучу сложить все части мозаики. Но в Украине почему-то эта технология выглядит абсурдной согласно заявлениям некоторых чиновников", - заявил Емельян.

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