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1 ноября • обновлено в 12:59
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Дело Дубневича больше для публичности: бывший генеральный прокурор

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Бывший и.о. Генерального прокурора Олег Махницкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал голосования ВР о снятии неприкосновенности и ареста депутата Дубневича.

Он отметил, что дело Дубневича не ново, оно было начато еще во времена руководства прокуратурой Юрия Луценко. Части лиц, которые были техническими исполнителями в этом деле, уже были объявлены подозрения, но относительно Дубневича этот вопрос оттягивался, добавил он.

"Это все была одна команда, она действовала по одним схемам, это была одна фракция - БПП. Но сейчас власть сменилась, и подходят дедлайны, о которых говорил новый президент. То есть 1 ноября - это дедлайн, и должны быть какие-то результаты, поэтому это решение больше для публичности. Этот вопрос поставили на повестку дня, потому что нужно было показать какую-то работу", - заявил Махницкий.

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