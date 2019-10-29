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29 октября • обновлено в 12:53
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Таких ужасных условий для ведения бизнеса, как в Украине, нет нигде: бизнес-стратег

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Финансовый стратег Сергей Позняк в прямом эфире ObozTV прокомментировал финансовую привлекательность Украины для бизнеса.

"Вы знаете, открыть бизнес и вести бизнес - это две очень разные вещи. Потому что открыть бизнес в Украине - это одно, а вот заниматься бизнесом в Украине - это совсем другое. В последнее время у нас были созданы комфортные условия для ведения бизнеса, были созданные экосистемы, где бизнес сосуществовал комфортно. Но с другой стороны, в рейтинге финансового доверия Украина находится на 142 месте, причем сразу после Ирака ", - заявил Позняк.

Он отметил, что исследовал ведения бизнеса в разных странах, и, по его мнению, таких ужасных условий, как в Украине, он не увидел нигде.

"Непонятное законодательство, огромное количество контролирующих органов. У нас был мораторий, но он сейчас заканчивается, и налоговая служба будет наделена полномочиями следственных органов, но я надеюсь, что до "маски-шоу" не дойдет, поскольку у нас есть целых два закона против "маски-шоу", - заявил Позняк.

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