Людей играют в темную: военный эксперт о конфликте президента и ветеранов

Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал спор президента Владимира Зеленского и ветеранов АТО.

"Каждый имеет свободу слова в Украине, имеет право высказываться, но обычно в рамках определенных ограничений. Есть статья за призывы к свержению конституционного строя вооруженным путем. И это беспокоит, потому что эта идея довольно активно распространяется в том числе среди многих ветеранов. И, возможно, такое поведение должно спровоцировать ветеранов на определенные действия, чтобы потом таким образом оправдать репрессии против них, и стоит не поддаваться на подобные информационные манипуляции и провокации. Все это делается в интересах Кремля. Это они направляют такие информационные операции. Собственно в информационных операциях есть так называемая "концепция полезных идиотов". Это официальный термин, я извиняюсь. И когда забрасываются такие информационные темы, людей играют в темную. А в спецслужбах есть такой термин - "вербовка под чужим флагом". Это когда человек работает на врага, сам этого не осознавая", - заявил Кочевенко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!