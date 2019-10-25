INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков67 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков:
Юлия Мендель показала раскошные горы Алматы
Владимир Гройсман сфотографировал смог над Киевом
Макс Нефедов сделал пост о предотвращении коррупции
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