INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков:

Юлия Мендель показала раскошные горы Алматы

Владимир Гройсман сфотографировал смог над Киевом

Макс Нефедов сделал пост о предотвращении коррупции

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