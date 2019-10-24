Состав Совета Безопасности ООН не менялся уже более 70 лет: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV прокомментировал эффективность работы ООН.

Он отметил, что организация существует уже более 70 лет, и все эти годы ее эффективность ставилась под сомнение.

"Еще в 50-е годы, когда впервые были введены миротворческие войска ООН, затем огромное количество конфликтов в Африке. Фактически, очень мало случаев, когда вмешательство ООН приводило к разрешению конфликтов. (Вторая мировая – ред.) война закончилась 74 года назад, но вот состав Совета Безопасности – главного органа – он остается неизменным с того времени. Очень давно уже Англия и Франция не является империями. РФ это уже не СССР. Соответственно, все изменения, которые происходят в мире, они не отображаются в этой организации, наоборот, она продолжает существовать таким образом, что эти страны могут блокировать те решения, которые им не нравятся ", - заявил он.

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