Бойцы ВСУ снова получают SMS-ки с дезинформацией: комментарий эксперта

Экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о странных СМС, которые получают бойцы ВСУ на Донбассе.

"У нас есть опыт таких кейсов с 2014 года... когда передвижные станции фиксировали такого рода смс, которые предлагали бойцам сдаваться, говорили, что командиры их покинули. Потом несколько подобных операций мы фиксировали в течение пяти лет. Последний такой всплеск был в период объявления военного положения в 10 областях Украины, которые граничили с Россией. Напомню, это декабрь прошлого года. В тот период таким же способом рассылались смски в областях, где было объявлено военное положение, со смыслом, похожим на то, что сейчас тут всех отправят на войну, у всех отберут имущество, будут отбирать машины на еврономерах и так далее. Это спецоперации, которые направлены на дезинформацию и дезориентацию населения и военного состава", - заявил Золотухин.

По его словам, на данный момент в вооруженных силах действительно есть процедуры, которые отвечают на вопрос, каким образом работать командирам с тем, что у бойцов и офицеров на руках телефоны, и они постоянно потребляют информацию, и в том числе осведомлены о такого рода спецоперациях.

"Мне сейчас сложно проанализировать содержание этого месседжа. Возможно там действительно двух-трехслойный смысл, который направлен на то, чтобы дискредитировать саму идею разведения, наоборот - вбросить такую информацию для того, чтобы она была атакована, создать ситуацию, когда бойцы на линии соприкосновения будут считать, что любые месседжи, связанные с разведением, это такая деза и манипуляция", - отметил эксперт.

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