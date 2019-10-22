Мобильные приложения такси ни за что не отвечают: глава таксомоторной ассоциации

Глава всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал, насколько безопасным является использование такси в Украине.

Он заявил, что в связи с тем, что за последние годы в Украине состоялась дерегуляция, у нас, к сожалению, к перевозкам могжет быть приобщен любой человек, а такие мобильные приложения как Уклон, Убер и другие этого даже не скрывают.

"Это приводит к тому, что доступ к тому, чтобы перевозить пассажиров в Украине сегодня могут получить лица, являющиеся алко- и наркозависимыми, люди с нарушенной психикой, люди больные туберкулезом, люди, которые имеют тяжелые судимости за преступления. Их совершенно не проверяют. На сайтах этих компаний указано, что сама компания ни за что не отвечает", - заявил Антонюк.

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