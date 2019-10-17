Трансплантация органов в Украине: что мешает развитию этой сферы

Соучредитель ОО "IDONOR" Оксана Александрова в прямом эфире ObozTV прокомментировала ситуацию с развитием трасплантологии в Украине и мире.

"Вопрос трансплантации действительно стоит настолько остро в нашей стране, потому что это высокотехнологичная помощь. Развитие трансплантации в каждой стране показывает развитие сферы здравоохранения. Ведь она концентрирует в себе все достижения и медицины, и общественного мнения, и координации всех служб.

Украина была первой страной, где была проведена подобная операция. Это была трансплантация почки, еще в тридцатых годах, нашим хирургом, но теперь Украина является одной из самых отсталых стран в этой сфере", - заявила Александрова.

Она добавила, что в Украине есть закон, который не мешал развитию трансплантации. В нашей стране было проведено 8 трансплантаций сердца, 4 из них были успешными, однако, по ее словам, этот процесс был приостановлен после скандала с черными трансплантологами.

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