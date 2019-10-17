Трамп не ударил в штангу: эксперт прокомментировал войну в Сирии

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал последние новости о войне в Сирии.

"На самом деле, выглядит не то, чтобы Трамп поспешил с решением по Сирии. Очевидно, что он мог предположить, что Турция просто так не оставит это дело и будет вести определенные моменты наступления, поскольку этот северо-восточный регион Сирии всегда интересовал Турцию из-за большого количества курдских сепаратистов, которые давно мечтали о собственном государстве. И наступление турецких сил является абсолютно логичным и прагматичным. И выглядит это не так, что Трамп, ну скажем так, ударил в штангу. Потому что когда появилось решение о выходе американских войск, Трамп подвергся очень большое критике, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Возможно сейчас он собирается переиграть эту ситуацию", - заявил эксперт.

Семенюк также добавил, что именно поэтому сейчас идет речь о санкциях против Турции.

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