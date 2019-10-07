Протесты обострятся после встречи Зеленского с Путиным: политолог

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный прокомментировал протесты украинцев против подписания формулы Штайнмайера.

Он заявил, что в пятницу на одном из политических ток-шоу Тысячный увидел, что довольно многие партии хотят вмешаться в эту ситуацию, и среди них идет борьба за лидерство на протестах. Пока что, по мнению Тысячного, из-за того, что "Европейская Солидарность" Петра Порошенко является парламентской партией и потому, что там присутствует пятый президент Украины, они эту ситуацию монополизируют. Тысячный прогнозирует, что протесты будут продолжаться, и могут обостриться после того, как Зеленский встретится с Путиным.

Тысячный заявил, что звонил в Офис президента, и там ему ответили, что пока не могут назвать дату проведения встречи лидеров Нормандского формата. Однако, по его мнению, встреча все же состоится в ближайшие месяцы и будет трудным тестом для Зеленского.

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