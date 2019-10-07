Виноваты не предшественники, виновата власть: разведчик

Экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прокомментировал Народное вече, которое состоялось в центре Киева. На него вышли более 10 000 украинцев.

Он заявил, что нужно исходить не только из внешних факторов, а из того, что происходит в обществе. Ни одна акция, а тем более Майданы, ни происходила до того, как было подготовлено общественное мнение.

"Перед Майданом Достоинства я был в Лондоне и выступал на форуме, меня спрашивали об обстановке. И я тогда сказал, что где-то через полгода начнутся акции протеста, а Янукович - не Кучма, он применит силу, и скорее всего будет смещен. Мы не экстрасенсы , мы просто знали, как было настроено общество", - заявил Маломуж.

Сегодня мы говорим о Зеленском, и виноваты не предшественники, виновата власть, она должна дать четкие месседжи обществу, добавил разведчик.

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