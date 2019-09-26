Трамп показал, что демократы в очередной раз ошиблись: рейтинг Байдена падает

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен прокомментировал, как Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа.

Он заявил, что Украина ничего не потеряла в сфере репутации государства, поскольку основной мишенью скандала является Дональд Трамп, который разговаривал с Зеленским и будто бы просил Зеленского начать расследование против компании, к которой причастен сын Байдена.

Эксперт отметил, что в этой стенограмме речь идет вовсе не о том, о чем говорили демократы. По мнению Тизенгаузена Трамп вовсе не настаивал и не давил на президента Украины. Напротив, сам Зеленский начал подыгрывать президенту США. И теперь наоборот, вся эта история играет в пользу Трампу, который публикацией стенограммы показал, что демократы в очередной раз ошиблись.

Факт того, что в Украине где-то скрыто дело по сыну кандидата в президенты Джо Байдена, играет против этого кандидата, и его рейтинг, судя по внутренним праймериз, уже пошел вниз.

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