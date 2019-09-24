Конфликт внутри фракции ''Слуга народа'' исчерпан: политолог

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный прокомментировал слухи о возможных конфлитах внутри партии "Слуга народа".

Он отметил, что часть людей отказалась голосовать за проект 1009, который предусматривает право ГБР и НАБУ прослушивать депутатов. Это произошло прямо в процессе голосования. Эксперт отметил, что это голосование состоялось в четверг. По его мнению, перед голосованием депутаты всегда обсуждают законопроекты в группах, и не было серьезных протестов, а уже во время голосования оказалось, что большое количество депутатов от "Слуги народа" не поддерживали этот законопроект.

По информации Тысячного, тот конфликт, который произошел внутри фракции, на данный момент исчерпан, и повторно законопроект 1009 планируют голосовать уже в октябре этого года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся