Главная Новости
24 сентября • обновлено в 12:44
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Конфликт внутри фракции ''Слуга народа'' исчерпан: политолог

95 Читать материал на украинском

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный прокомментировал слухи о возможных конфлитах внутри партии "Слуга народа".

Он отметил, что часть людей отказалась голосовать за проект 1009, который предусматривает право ГБР и НАБУ прослушивать депутатов. Это произошло прямо в процессе голосования. Эксперт отметил, что это голосование состоялось в четверг. По его мнению, перед голосованием депутаты всегда обсуждают законопроекты в группах, и не было серьезных протестов, а уже во время голосования оказалось, что большое количество депутатов от "Слуги народа" не поддерживали этот законопроект.

По информации Тысячного, тот конфликт, который произошел внутри фракции, на данный момент исчерпан, и повторно законопроект 1009 планируют голосовать уже в октябре этого года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Виталий Тысячный
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости