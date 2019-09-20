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20 сентября • обновлено в 13:00
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Оснований для заявлений о возрождении ''Динамо'' пока мало: Артем Франков

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Спортивный обозреватель Артем Франков прокомментировал игру "Динамо" Киев в первом матче Лиги Европы.

Он заявил, что самой большой сенсацией первых игр Лиги Европы можно считать тот факт, австрийские команды выиграли три своих матча из трех. Некоторые из этих матчей закончились с разгромным счетом. Кроме того, еще и в Лиге Чемпионов другой австрийский клуб победил бельгийцев со счетом 6:2, отметил эксперт.

А это все влияет на таблицу коэффициентов УЕФА, где Украина очень уступает австрийцам, заявил Франков. Это отталкивает украинские клубы от прямого попадания в Лигу Чемпионов.

Победу Динамо под руководством нового тренера и все положительные отзывы об игре команды, Франков назвал выдачей желаемого за действительное. Он отметил, что очень хочется, чтобы это было именно так, но оснований для подобных заявлений после одной игры очень мало, добавил он.

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