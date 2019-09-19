Справедливы ли тарифы за такси в Киеве: глава таксомоторной ассоциации

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк прокомментировал стоимость такси в Киеве вечером, когда Белько захватил мост Метро.

Он отметил, что в Украине деятельность такси не является урегулированной, а вот в цивилизованных странах такси считается одним из элементов пассажирского транспорта города, и тарифы за пользование этим видом транспорта устанавливаются местными органами власти совместно с владельцами таксопарков или перевозчиками, чтобы тариф был справедливым.

Для этого, по словам Антонюка, устанавливаются таксометры, где включена стоимость подачи, стоимость ожидания и стоимость каждого километра, который проехал автомобиль с пассажиром. Это все учитывается таксометром, и нет никаких проблем с несправедливыми тарифами. Так, по словам Антонюка, работает такси в цивилизованных европейских странах.

Если же говорить об Украине, то 99% рынка такси, по его словам, находится в тени. Водители часто работают без соответствующего обследования, на работу могут принимать наркоманов, алкоголиков, людей с тяжелыми судимостями, и именно поэтому происходят аварии, смерти и другие ситуации.

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