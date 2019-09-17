Аваков – это человек-провал: журналист о ходе дела Кати Гандзюк

Волонтер, журналист и активист Родион Шовкошитний прокомментировал ход расследования убийства Гандзюк.

Он заявил. что есть один момент в работе предыдущей следственной комиссии. В отчете этой комиссии говорится, что проблема преследования активистов в Украине является системной. Отчет отмечает, что связи правоохранительных органов и организованной преступности очень глубокие и развитые, кроме того, эти связи угрожают безопасности страны.

Шовкошитный отметил, что имена и фамилии всех фигурантов по делу Гандзюк постоянно упоминаются в СМИ. Луценко это дело саботировал, то же самое делал и Аваков. Его ведомство это дело, по словам журналиста, разваливало. В этом деле сделали козлом отпущения господина Новикова, который был совершенно не виновным и не фигурировал по делу.

То, что Аваков остался в должности, для Шовкошитного означает, что презедент Зеленский берет на себя ответственность за все провалы работы министерства.

"Аваков - это человек-провал!" - заявил Родион Шовкошитний

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