Парламент дал слабину: эксперт по транспортным вопросам о евробляхах

Эксперт по транспортным вопросам Александр Кава прокомментировал ситуацию с очередной отсрочкой штрафов для владельцев авто на еврономерах на 90 дней.

Он отметил, что это отсрочка врядли будет последней. Парламент, по его мнению, показал слабину, и показал, что готов в очередной раз идти на уступки. Это связано с тем, что огромное количество авто до сих пор остается нерастаможенными, и люди уже не очень охотно идут их растамаживать. По мнению эксперта, в ноябре месяце украинский парламент в очередной раз вернется к этому вопросу.

Он отметил, что хорошие политики думают о рейтингах всегда, а не только перед выборами. По его мнению, парламентарии сейчас создают вид, что будто-бы сейчас идут на уступки, но потом уже этого не делать. Очевидно, что после подобного решения тысячи владельцев авто на евробляхах не побегут их растамаживать, добавил Кава.

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