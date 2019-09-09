Закон об импичменте должны проголосовать в ближайшие дни: политический эксперт

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный дал прогнозы относительно главных акцентов Верховной Рады Украины на этой неделе.

Он заявил, что фракция "Слуги народа" планирует принять огромное количество законов до конца этого года согласно заявлениям Давида Арахамия по принятию 7-10 законопроектов ежедневно. Второй момент, который выделил Тысячный, - это то, что многие представители партии "Слуга народа" упоминали в своих интервью о так называемых "тематические дни". Например, звучал тезис о "дне диджитализации", в который будут голосоваться все законы связанные с этим вопросом, также шла речь о "дне децентрализации" и т.п.

Тысячный заявил, что со дня на день должен быть проголосован проект об импичменте президента. Его уже рассмотрел профильный комитет на прошлой неделе. Далее он прогнозирует принятие законопроектов, связанных с децентрализацией, которые также прошли рассмотрение профильных комитетов. В пятницу вечером, по словам эксперта, также проводилось заседание комитета по вопросам налоговой политики, поэтому есть вирогиднимсть быстрого принятия законопроектов в этой сфере.

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