Набор банальных деклараций: эксперт про заявления Министерства инфраструктуры

Экс-заместитель министра инфрастуктуры Александр Кава прокомментировал заявленные инициативы министрества по реформам и строительству объектов на территории Украины.

Никаких препятствий для введения единого электронного билета Кава не видит. Это ответственность местных органов власти, если они захотят, то могут сделать это без проблем, заявил эксперт.

По строительству двух заводов для производства электрокаров, то Кава в очередной раз отметил, что этот вопрос не имеет никакого отношения к министерству инфраструктуры.

"И вместо того, чтобы называть какие-то цели по поводу строительства дорог и развития железнодорожного транспорта, развития портов, мы видим просто набор банальных деклараций", - заявил экс-заместитель министра инфрастуктуры.

Кава прокомментировал также и заявление премьера о приватизации Укразализныци. Он заявил, что если Гончарук действительно делал подобное заявление, то он ничего не понимает по поводу того, как функционирует железнодорожный транспорт в Европе и в других странах, потому что нет ни одного удачного примера в мире после приватизации железной дороги.

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