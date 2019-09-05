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5 сентября • обновлено в 13:40
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Сажать людей - это постсоветсткая реальность: эксперт об антикоррупционном суде

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Основатель общественной организации STATEWATCH Александр Леменов прокомментировал начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины.

Он отметил, что цифра 208 обвинительных актов является просто громким заявлением, поскольку главная цель функционирования антикоррупционного суда это быстро и эффективно принимать решения в том, виновен или не виновен тот или иной гражданин в соответствующем преступлении.

"Есть соревнования между обвинением, которое хочет доказать вину гражданина, и защитой, которая хочет этого гражданина оправдать, и суд быстро и эффективно должен принимать решения по этим вопросам, а не сажать людей. Сажать людей - это исключительно постсоветская реальность", - заявил Леменов.

Цель этого учреждения - не мешать осуществлению правосудия, а не просто развлекать людей.

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