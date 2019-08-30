Дочь пленного моряка: информации о возвращении у нас нет

Дочь пленного моряка Ольга Оприсько прокомментировала новости о возвращении ее отца домой.

Она заявила, что, к сожалению, она не обладает точной информацией, где находится ее отец. Официальные источники пока молчат и просят ожидать, но для родственников заключенных главным в этой ситуации есть информация о том, что процесс идет. Она сейчас находится "на низком старте", чтобы поехать встречать отца. Готова выезжать в любую секунду.

С ней связывалась омбудсмен и просила подождать обновлений по информации о возвращении отца домой. Людмила Денисова сообщила, что сразу свяжется со всеми родственниками пленников Кремля, как только появится хоть какая-то информация. Оприсько известно. что ее отца вчера в Лефортово посещал адвокат, и она знает, что отец находился в состоянии готовности к перемещению.

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