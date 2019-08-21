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Вознаграждение за коррупционера поднимет нетерпимость к взяткам: заявление прокурора

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Ексзаступник генерального прокурора Украины Николай Голомша прокомментировал инициативу президента Зеленского о введении материальной награды за помощь в раскрытии взяточников в Украине.

Он отметил, что поддерживает подобную инициативу, потому что она уже оправдала себя и в Германии, и в Испании и во многих других странах. Эксперт заявил, что в первую очередь речь идет об административной коррупции - это то, с чем граждане сталкиваются ежедневно. Это и мелкая коррупция о выдаче справок, поборы и дополнительные сборы. Однако, по мнению, эксперта, это не исправит ситуацию быстро, ведь во взяточничестве и коррупции часто заинтересованы не только те, кто берет взятку, но и сторона, которая эту взятку дает.

Голомша заявил, что считает такую инициативу правильной, поскольку она воспитывает сознание у людей и поднимает уровень нетерпимости к коррупции.

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