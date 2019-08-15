Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Власти Китая стянули бронетехнику к границе с Гонконгом

97 Читать материал на украинском

Власти Китая стянули вооруженные силы в Гонконг, где более двух месяцев происходят многомиллионные протесты из-за закона об экстрадиции.

В нескольких километрах от границы с Гонкогном находятся крупные силы китайской бронетехники и вооруженных группировок. Об этом сообщили CNN. где также опубликовали снимки со спутника.

Официально Силы Народной вооруженной полиции КНР – внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны – участвовать в крупных учениях. Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на подконтрольное Компартии Китая издание Global TImes.

Отмечается, что военные концентрируются в Шэньчжэне, десятимиллионному городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом

На ролике видно, как колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей проедут по шоссе и городским улицам, занимая стоянки, которые превращаются в форпост.

В то же время Народно-освободительная армия Китая опубликовала видео учебных занятий, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей с помощью бронетехники и водных пушек. Закадровый голос в ролике предупреждал: "Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...