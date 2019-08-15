Власти Китая стянули бронетехнику к границе с Гонконгом

Власти Китая стянули вооруженные силы в Гонконг, где более двух месяцев происходят многомиллионные протесты из-за закона об экстрадиции.

В нескольких километрах от границы с Гонкогном находятся крупные силы китайской бронетехники и вооруженных группировок. Об этом сообщили CNN. где также опубликовали снимки со спутника.

Официально Силы Народной вооруженной полиции КНР – внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны – участвовать в крупных учениях. Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на подконтрольное Компартии Китая издание Global TImes.

Отмечается, что военные концентрируются в Шэньчжэне, десятимиллионному городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом

На ролике видно, как колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей проедут по шоссе и городским улицам, занимая стоянки, которые превращаются в форпост.

В то же время Народно-освободительная армия Китая опубликовала видео учебных занятий, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей с помощью бронетехники и водных пушек. Закадровый голос в ролике предупреждал: "Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал