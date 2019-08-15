Ожидаются новые аресты в министерствах: прогнозы журналиста

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал скандальное задержание Грымчака, которого спецслужбы арестовали "на горячем" во время получения взятки.

Он заявил, что оснований для того, чтобы говорить о политическом преследовании Грымчака у него нет, ведь даже генеральный прокурор Украины, у которого Грымчак работал помощником, считает, что задержание не является политически мотивированным. Журналист также отметил, что независимо от того, когда Юрий Луценко должен покинуть свой пост, ведется оперативная работа, и задержание состоялось тогда, когда был наилучший момент для этого. Бутусов отметил, что если задержан заместитель председателя министерства, то есть все основания говорить о том, что следствие также ведется и по другим работникам министерств, которых могут подозревать в коррупционной деятельности.

Он заявил, что вели именно Грымчака, ведь задержание состоялось именно во время получения им взятки, а не на его встрече с кем-то его коллег, стоящих выше его по должности. Журналист также выразил непонимание того факта, почему в деле, которое квалифицируется как взятка, кроме Грымчака не задержан и тот, кто должен был выдавать разрешение за деньги, которые получил Грымчак.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!