Почему дешевеет газ для автомобиля: эксперт назвал причины

Заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95", эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн прокомментировал резкое снижение цен на сжиженный газ в Украине.

Стоимость нефти в мире снижается, что ведет к удешевлению нефти, поступающей в нашу страну. И если цены на бензин относительно стабилизировались, то цена на сжиженный газ стремительно падает вниз уже второй месяц подряд. Сейчас он стоит на 2 грн дешевле, чем два месяца назад. Эксперт подтвердил динамику удешевления сжиженного топлива. Он отметил, что в некоторых регионах есть цена, где газ для авто стоит менее 10,5 грн.

Куюн отметил, что на снижение цены влияет несколько факторов. Мировая цена на это топливо, по его словам, является важным фактором влияния, но больше всего влияет избыток этого продукта на рынке Украины. Он добавил, что больше всего этого топлива Украина покупает в России - это около 35-40%. Также крупные поставки в Украину идут из Казахстана и Беларуси.

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