''Сиеста по-украински'': обеденный перерыв могут увеличить до четырех часов

Эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина прокомментировала новые правила, по которым уже с ближайшего времени будут работать украинцы.

Изменилось количество дней отпуска, сейчас речь идет о 30 днях, а не 24 как сейчас. Для сравнения, в Исландии ежегодно отпуск устанавливают на уровне 34 дней, в Италии - 31 день, в Германии - 30, а в Польше - 26.

Юлия Дрожжина отметила, что есть как положительные, так и не очень положительные изменения. Положительные - это, по ее словам, увеличение дней для отпуска и основная часть, как и ранее, - то есть 14 дней - должна браться непрерывно. Обеденный перерыв может быть увеличен до 4 часов, сегодня это 2 часа. Но время обеденного перерыва не может быть включено в рабочее время. То есть, если рабочее время составляет 8 часов, то к этим восьми часам добавляются 4 часа, отведенные на обед. Дрожжина заявила. что согласно опросу одного из ведущих ресурсов, украинцы, работающие в офисе уделяют работе не более 6-7 часов. Она также отметила, что психологи советуют делать перерывы каждый час на 10-15 минут, для того чтобы увеличить свою производительность.

Что касается увеличения количества дней, отведенных на отпуск, то эксперт отметила, что речь идет именно об оплачиваемом отпуске, то есть теперь большее количество дней должно быть оплачиваемым. В этом она видит позитив и для работодателя, поскольку работник, который лучше и больше отдыхает, более продуктивен на рабочем месте.

Также работодатель получит право увольнять работника за несоответствие профессиональных навыков фукционалу занимаемой должности. Работодатель также получит право проводить постоянные проверки на такое соответствие.

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