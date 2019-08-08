Вел себя неуверенно: эксперт оценил позицию Зеленского в переговорах с Москвой

Военный и политический эксперт Юрий Кочевенко прокомментировал ситуацию на Донбассе и переговоры президента Украины с Владимиром Путиным.

Согласно официальному пресс-релизу Путин выдвинул условия для деэскалации конфликта на Донбассе. Президент РФ заявил, что, прежде всего, нужно исключить обстрелы украинскими военными населенных пунктов Донбасса, которые приводит к жертвам среди мирного населения. Также Путин отметил необходимость предоставить "Л/ДНР" особый статус и наладить с ними диалог, в том числе в рамках трехсторонней группы в Минске. В свою очередь Владимир Зеленский отметил об отсутствии оснований вносить изменения в Конституцию Украины.

Эксперт отметил, что вряд ли в официальном пресс-релизе обнародовали все договоренности и требования, которые прозвучали в телефонном разговоре. Он отметил, на том, что РФ ничем не удивила. По мнению Кочевенко, Россия последовательна в своей агрессивной вражеской позиции и заявлениях об обстрелах, которые якобы проводят ВСУ по мирному населению на оккупированных терористами территориях, по мнению Кочевенко, не соответствуют действительности еще с 2014 года.

Эксперт оценил поведение и позицию Презедента Украины как "неуверенную". Он отметил, что ему "резало ухо то, что Путина о чем-то просили".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!