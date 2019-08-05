Протесты в Москве: эксперт прокомментировал развитие событий

Митинги за честные выборы в Москве продолжились на этих выходных. Так, в субботу были задержаны более 1000 граждан.

По официальным заявлениям большинство из задержанных, которым еще не исполнилось 18 лет, уже отпустили. Также сообщалось, что четверо митингующих попали в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Адвокат Николай Полозов прокомментировал заявления российской оппозиции, которая планирует организовывать подобные митинги еженедельно. Он отметил, что такая практика для РФ не является новой, поскольку в прошлом уже происходили акции протеста, во время которых на улицы выходило до 100 тыс. человек. Он напомнил, что тогда эти события закончились так называемым "Болотным делом", и, в конце концов, напряжение на улицах стихло. По мнению эксперта, большинство россиян подобные акции не поддерживают. Эксперт заявил, что за пределами Москвы россияне думают, что москвичам "просто нечем заняться".

По словам эксперта, говорить о всероссийских протестах пока рано. Он считает, что за пределы Москвы эти митинги не распространятся.

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