Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Протесты в Москве: эксперт прокомментировал развитие событий

70 Читать материал на украинском

Митинги за честные выборы в Москве продолжились на этих выходных. Так, в субботу были задержаны более 1000 граждан.

По официальным заявлениям большинство из задержанных, которым еще не исполнилось 18 лет, уже отпустили. Также сообщалось, что четверо митингующих попали в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Адвокат Николай Полозов прокомментировал заявления российской оппозиции, которая планирует организовывать подобные митинги еженедельно. Он отметил, что такая практика для РФ не является новой, поскольку в прошлом уже происходили акции протеста, во время которых на улицы выходило до 100 тыс. человек. Он напомнил, что тогда эти события закончились так называемым "Болотным делом", и, в конце концов, напряжение на улицах стихло. По мнению эксперта, большинство россиян подобные акции не поддерживают. Эксперт заявил, что за пределами Москвы россияне думают, что москвичам "просто нечем заняться".

По словам эксперта, говорить о всероссийских протестах пока рано. Он считает, что за пределы Москвы эти митинги не распространятся.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости