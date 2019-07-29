Мифы о гепатите: эксперт объяснил, где правда

Гость студии семейный врач Владислав Ващенко помогает разобраться в мифах, окружающих такую болезнь как гепатит.

Он отметил, что распространенный миф о том, что человек, который болен гепатитом обязательно болен и СПИДом, не соответствует действительности. Ващенко подчеркнул, что это две совершенно разные болезни, которые не обязательно встречаются одновременно. Эксперт добавил, что больные гепатитом люди имеют возможность жить обычной жизнью, как и все остальные люди, за исключением обязательного регулярного посещения врача и невозможности становиться донором крови.

Он заявил, что действенным средством в борьбе и предупреждении этой болезни является вакцинация, а также своевременное обследование и выявление болезни. Ведь гепатит имеет такие страшные осложнения, как цирроз печени, который может стоить жизни человека.

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