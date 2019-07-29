Зачем нужно недельное обучение депутатов: эксперт дал оценку

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк прокомментировал плановое недельное обучение депутатов.

Он отметил, что подобный ликбез существовал в Верховной Раде и раньше, но, по словам эксперта, не все депутаты его посещали. Москалюк добавил, что подобная практика является обычной и для других демократических стран. Он выразил сомнение, что за неделю можно научиться писать законы, ведь для этого нужны специальные юридические знания, получаемые в университетах годами, однако, по мнению эксперта, для некоторых "неоднозначных и одиозных фигур" такой ликбез будет очень полезным. Эксперт добавил, что понять, какое количество и кого именно из депутатов нужно обучать до выборов, было достаточно сложно, ведь до объявления результатов выборов никто не знал точное количество мест, которое в новой Раде получит партия "Слуга народа".

Москалюк отметил, что кроме такого обучения он также является сторонником, чтобы каждый человек, желающий стать депутатом, сдавал экзамен по соответствующим дисциплинам.

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