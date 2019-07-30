Цена на газ зимой вырастет минимум в два раза: прогноз эксперта

Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева прокомментировала новости о снижении цены на газ для населения на 5,5% в августе 2019.

Ранее Владимир Гройсман сообщил, что благодаря успешным переговорам с монополистом-поставщиком правительству удалось снизить цену на газ для населения на 25%. Яковлева заявила, что для того, чтобы говорить об успешности переговоров, правительство должно сначала решить вопрос с наличием монополиста на рынке. У правительства, по словам эксперта, есть для этого все законные основания. А то, что транслируется сегодня населению, по мнению Яковлевой, является манипуляцией. Правительство сегодня имеет все возможности без переговоров с поставщиком установить цену на газ с помощью закона о государственном регулировании цен, добавила она.

Яковлева заявила, что цена, которая транслируется населению сегодня, является прямым нарушением закона и должна быть значительно ниже. Также эксперт прогнозирует повышение цены минимум в два раза в 2020 году.

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