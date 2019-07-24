Убытки портов Азова из-за агрессии России: названы цифры

Руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс рассказал о колоссальных потерях портов Азова из-за агрессии России.

По его словам, эта комплексная проблема берет свои истоки еще в 2014 году, когда украинские территории оказались под контролем России, а территории, с которых поступали грузы перестали быть доступными. Вторым фактором он назвал строительство "Крымского моста", когда проходящие суда через порты Мариуполя и Бердянска, из-за технических препятствий не могут в них заходить. Таким образом, по его словам, Украина теряет в грузоперевозках такие направления, как Китай и США. Третьим фактором он назвал задержку судов, при проходе ими Керченского пролива, российскими войсками.

Он отметил, что иностранные партнеры Украины пытаются искать альтернативные пути, в частности перенаправляя свои грузы через глубоководные порты Черного моря - Николаева и Большой Одессы. Но это, по его словам, становится дороже и не столь эффективным.

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