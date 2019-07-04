По отработанному сценарию: эксперт рассказал, какие аргументы будут применять для отмены закона о люстрации

Юрист Центра демократии и верховенства права Иван Пятак отметил, что формальным поводом для отмены закона о люстрации Конституционный суд может стать принцип, аналогичный отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Он обратил внимание на то, что отменяя ответственность за незаконное обогащение, судьи использовали все возможные европейские нормы для оправдания коррупционеров.

По его словам, в ситуации с отменой закона о люстрации, могут быть использованы ссылки на Конституцию Украины, на принципы верховенства права, на принципы соблюдения равенства.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, акция активистов под стенами Конституционного суда направлена на то, чтобы донести свою мысль до судей, повлиять на них в медийном пространстве и продемонстрировать свою позицию, что является общественная поддержка этого закона, не желает его отмены.

Эксперт отметил, что большая проблема заключается именно в том, что за пять лет не состоялась реформа Конституционного суда Украины. Сейчас общественные организации объединились и представили повестку дня по восстановлению справедливости и одним из ключевых требований является переформатирование КСУ.

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