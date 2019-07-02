Гранату нашли на свалке: в нацполиции рассказали подробности подрыва детей

Спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что гранату, которая взорвалась на детской площадке в селе Пашена Балка под Днепром, дети нашли на свалке.

Это, по ее словам, сообщили сами пострадавшие дети, которые находятся уже в контактном состоянии в больнице и отметила, что сейчас первоочередными следственными действиями является установление того, как боеприпас оказался в поселке и действительно ли дети нашли его на свалке.

Как отметила пресс-секретарь, фрагменты направлены на экспертизу. По предварительным выводам вибохотехника, который осуществлял осмотр места происшествия, это граната для подствольного гранатомета ВОГ-25П. Однако окончательно говорить о том, какой это был боеприпас, можно будет говорить уже после экспертизы.

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