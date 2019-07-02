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Порошенко кусает локти: Юсов считает, что осенью результаты выборов могли бы быть другими

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Общественный и политический деятель Андрей Юсов считает, что проведение выборов осенью дали бы другой уровень поддержки, как для партии власти "Слуга народа", так и для "Европейской солидарности".

По его словам, уже несколько недель подряд партия действующего президента Владимира Зеленского теряет поддержку избирателей около 2% еженедельно и это, по мнению Юсова, весомый показатель.

Поэтому, по его мнению, пятый президент Украины сейчас кусает локти, из-за того, что именно из-за влияния на решение Конституционного суда Петра Порошенко, было признано конституционным решение Зеленского о роспуске парламента. По словам Юсова, Порошенко боялся, что к осени падение уровня поддержки его партии упадет еще сильнее и в новом созыве Верховной Рады его партия представлена не будет.

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