"Каким будет Избирательный кодекс – никто не знает": названы недочеты в работе Рады

Гость студии – эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Как Рада принимает поправки к Избирательному кодексу? Почему такая имитация бурной деятельности?

"В этом случае с Избирательным кодексом уникальная ситуация. Комитет не проголосовал за поправки. Соответственно, все, что должно было делаться в комитете – сейчас происходит в парламенте. И в связи с этим, каким он (Кодекс. – Ред.) будет – никто не знает", – отмечает эксперт.

Также обсуждаем решение Конституционного суда Украины, который признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Какой пробел в украинском законодательстве обнаружил КСУ? Почему возник конституционный конфликт и что теперь с этим делать?

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