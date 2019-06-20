Народный депутат заявил о возрождении неофашизма в Украине

Продолжаем разговор с гостем студии – бывшим командиром батальона "Айдар", внефракционным депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Обсуждаем решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Почему бороться с собственной историей – это неправильно?

"Власть, которая пришла 5 лет назад, забыла о национальном воспитании молодежи. Поэтому у нас подросли неофашисты. Неофашисты, которые пропагандируют насилие – мы видим это насилие на улице", – считает Мельничук.

Как нужно воспитывать молодежь в патриотическом ключе? Почему, по мнению депутата, стоит возобновить призыв на срочную службу? И увенчаются ли успехом попытки отменить закон об украинском языке? Узнайте из этого выпуска Студии Obozrevatel.

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