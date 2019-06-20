Народный депутат заявил о возрождении неофашизма в Украине

Народный депутат заявил о возрождении неофашизма в Украине358Читать материал на украинском
Продолжаем разговор с гостем студии – бывшим командиром батальона "Айдар", внефракционным депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком.
Первую часть эфира можно посмотреть здесь.
Обсуждаем решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Почему бороться с собственной историей – это неправильно?
"Власть, которая пришла 5 лет назад, забыла о национальном воспитании молодежи. Поэтому у нас подросли неофашисты. Неофашисты, которые пропагандируют насилие – мы видим это насилие на улице", – считает Мельничук.
Как нужно воспитывать молодежь в патриотическом ключе? Почему, по мнению депутата, стоит возобновить призыв на срочную службу? И увенчаются ли успехом попытки отменить закон об украинском языке? Узнайте из этого выпуска Студии Obozrevatel.
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