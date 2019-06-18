Атака в Османском заливе: к чему приведет обострение конфликта между США и Ираном

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал обстрел танкеров с нефтью в Османском заливе, в котором обвинили Иран.

"Действительно, обостряется противостояние между США и Ираном. И сейчас идет тактика, присущая президенту Трампу. Он определенным давлением заставляет Иран пойти на уступки, чтобы заключить новое соглашение (по иранской ядерной программе. – Ред.)", – рассказал эксперт.

Мусиенко напомнил, что 60-70% нефти с Ближнего Востока сейчас идет морским путем, как раз через Османский залив и Ормузский пролив. И если этот путь перекроют, на автозаправочных станциях США просто не будет хватать топлива – им придется размораживать собственные запасы.

Кому выгодно повышение цен на нефть и к чему может привести эскалация конфликта между Ираном и США – узнайте в этом выпуске программы Студия Obozrevatel.

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