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Сертификация учителей: в Минобразования предложили очередное нововведение

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Государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Анна Пуцова разъяснила инициативу Минобразования, по созданию Открытого реестра сертификации, с инициативой создания которого выступило министерство.

По ее словам, введение этого реестра имеет цель упростить проверку для руководства школ или родителей наличия и уровня той или иной сертификации у педагогов. Для преподавателей, как отметила эксперт, появится возможность дополнительно и беспристрастно подтвердить уровень своей квалификации.

Вместе с тем, она отметила, что отсутствие сертификата не означает низкий или непрофессиональный уровень преподавателя. Так, она привела пример, когда опытные преподаватели, которые имеют высокий уровень практической педагогической работы, по тем или иным причинам не захотели сдавать экзамены на получение сертификата.

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