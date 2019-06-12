Цена на нефть падает: эксперт рассказал, когда стоит ждать снижение цены на бензин

Эксперт по вопросам топлива и энергетики Сергей Куюн отметил, что ожидания роста цены на топливо не имеют под собой оснований.

Он подчеркнул, что на рынках в течение последнего месяца, нефть значительно подешевела, упав с отметок в 70-74 долларов за баррель до 62-64 долларов. Но, он сделал оговорку, что ожидать мгновенной реакции на изменение мировой конъюнктуры рынка нефти не стоит: дешевая нефть должна пройти технологический цикл и попасть от скважины на АЗС.

Единственной серьезной проблемой, по его словам, остается обеспечение поставок, после резкого сокращения импорта из России. Однако, по его словам, время и имеющиеся запасы позволяют рынку осуществлять поиск альтернатив и обеспечить топливом Украину в необходимом объеме.

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